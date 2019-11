Acusado de matar rival com uma facada na cabeça é preso

Sarah Chaves, com informações do Coxim Agora

O suspeito Bruno Henrique da Silva, 19 anos, foi preso pela Força Tática da Polícia Militar no domingo (3) por ser o possível autor da morte do jovem Jonilson Moraes de Brito, 23 anos, que foi golpeado com uma facada na testa na madrugada do mesmo dia, próximo à uma casa noturna no bairro Senhor Divino, em Coxim.

Após briga e a tentativa de homicídio contra Brito, o suspeito fugiu do local e seguiu até uma fazenda na região do Pantanal, os militares receberam informações sobre o seu paradeiro, foram até a propriedade e realizaram a sua prisão.

Bruno alegou legítima defesa e que desferiu o golpe de faca em Jonilson para se defender das agressões dele e de outros envolvidos.

Bruno foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim para prestar esclarecimentos sobre os fatos

Deixe seu Comentário

Leia Também