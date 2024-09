Adolescente de 15 anos é socorrido em estado gravíssimo após capotamento em MS

Adolescente, de 15 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado gravíssimos após o carro que ele estava capotar várias vezes na MS-141, entre os municípios de Angélica e Ivinhema. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2).

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a vítima estava junto com um jovem, de 19 anos, quando o motorista perdeu o controle da caminhonete Fiat Strada e acabou saindo da pista. Por conta disso, o veículo captou várias vezes.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhadas até o Hospital Municipal de Ivinhema.

Além do socorro, uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) da unidade operacional de Nova Andradina, foi acionada para anteder a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também