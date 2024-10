Adolescente de 16 anos morre ao bater moto em carro na BR-376, em Vicentina

O adolescente Adrian Bruno Borges Moura, de 16 anos, morreu durante um grave acidente de moto ocorrido na noite de quinta-feira (24), na rodovia BR-376, no trevo de acesso ao Distrito de Culturama, em Vicentina.

Conforme as informações divulgadas pelo site MS News, o adolescente era piloto da motocicleta e seguia na pista sentido Vicentina/Jateí. Porém, acabou colidindo contra um Toyota Corolla prata, que cruzou a rodovia.

Adrian, que era mecânico em Vicentina, e conhecido como Buguinho, morreu na hora. Ele estava levando a motocicleta para manutenção. O garupa, também um adolescente de 16 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido até o pronto socorro do Hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina, por uma guarnição do corpo de bombeiros de Fátima do Sul. O motorista do carro, que viajava sozinho, saiu ileso.

A reportagem do site MS News conversou com o delegado Bruno Carlos, titular da delegacia de Vicentina. Ele narrou que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez teste do bafômetro no condutor do Corolla, mas apenas constatou que ele não havia ingerido bebidas alcoólicas.

O motorista também ficou no local até a chegada de socorro e será autuado por lesão corporal culposa no trânsito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também