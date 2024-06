Adolescente é baleado durante assalto em aldeia de Dourados

Um adolescente, de 15 anos, foi baleado durante um assalto ocorrido durante o último domingo (17), na aldeia Bororó, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, ele estava de bicicleta na região quando foi abordado por cinco homens, que estavam em uma Volkswagen Saveiro.

Um dos criminosos disparou contra o rapaz, atingindo-o no braço. Na sequência, eles pegaram a bicicleta do menor e fugiram do local, tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida por populares, sendo encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.

Até o momento, os autores do crime não foram localizados pelas autoridades.

