Adolescente é esfaqueado durante briga por mulher em Dourados

Um adolescente, de 15 anos, foi esfaqueado durante a noite de quinta-feira (30), na rua Uirapuru, no Jardim Rasslem, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Dourados News, o menor teria sido esfaqueado por um adolescente, de 16 anos, durante uma briga por mulher. A vítima foi atingida no tórax, no rosto e no maxilar, sendo socorrido e levado para o Hospital da Vida.

As equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e o SIG (Setor de Investigações Gerais) foram acionadas. Durante as investigações iniciais, o autor foi localizado junto com a faca utilizada na tentativa de homicídio.

Para as autoridades, ele contou que apenas reagiu após a vítima se aproximar em uma bicicleta e tentar golpeá-lo com a faca. Como o menor não conseguiu, o autor pegou a arma e o atingiu várias vezes, fugindo em seguida.

Diante da situação, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sendo apurado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também