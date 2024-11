Adolescente é socorrido desacordado após acidente de moto em São Gabriel do Oeste

Um adolescente, de 17 anos, foi socorrido em estado grave após sofrer um acidente de moto na madrugada de sexta-feira (15), na Rua Antônio João, no bairro Cidade Jardim, em São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Idest, o rapaz estava de moto seguindo no sentido leste/oeste da via, quando perdeu o controle da moto ao tentar fazer uma curva e acabou caindo.

Populares que passavam pelo local e viram o acidente acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu o menor e o encaminhou para o hospital da cidade desacordado. Ele apresentava apenas escoriações pelo corpo, sem lesões mais graves aparentes.

A moto Honda Biz, usada pelo rapaz, foi recolhida pelas autoridades e encaminhada par ao pátio do Detran. O caso está sendo investigado.

