Adolescente morre uma semana após perder o irmão em acidente de moto na MS-147

Thiago Correia Rodrigues, de 17 anos, morreu seis dias após sofrer um grave acidente e perder seu irmão, Cauan Correia Rodrigues, de 19 anos. Os dois estavam em uma moto quando colidiram contra um carro na MS-147, em Vicentina.

Conforme as informações iniciais, os jovens estavam voltando para o distrito de Culturama, quando Cauan acabou colidindo frontalmente contra uma caminhonete, conduzida por um Fátima do Sul, de 55 anos.

Por conta do forte impacto, Cauan morreu no local do acidente. Porém Thiago foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para o hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina.

Porém, devido a gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo e faleceu durante a terça-feira (24). Os irmãos estavam em Vicentina porque Thiago estava fazendo autoescola e no dia voltavam para casa em Culturama.

As investigações apontaram que o acidente aconteceu porque o motorista da caminhonete tentou ultrapassar uma carreta na pista. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

