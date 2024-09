Advogado morre após carro cair da ponte que liga Aquidauana a Anastácio

O advogado Elcilande Serafin de Souza, de 58 anos, morreu após o carro que ele estava cair da ‘ponte nova’ localizada entre as cidades de Aquidauana e Anastácio. Um motociclista, de 25 anos, ficou ferido.

Conforme as informações do site A Princesinha News, o acidente envolveu uma motocicleta Yamaha Fazer 150 e um veículo Chevrolet Blazer. Após a colisão na ponte, o carro acabou rompendo a grade de proteção e caiu dentro do rio.

Populares que passavam pelo local e viram o acidente retiraram Elcilande das ferragens submersas do veículo, o colocando às margens do rio até a chegada do Corpo de Bombeiros. Quando as equipes chegaram, o motorista estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser socorrido e levado para o pronto-socorro da região, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O motociclista, também envolvido no acidente, sofreu uma fratura no fêmur. Ainda assim, estava consciente e orientado, ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro.

Ainda segundo o site a dinâmica do acidente é desconhecida, mas câmeras de segurança instaladas na ponte poderão ajudar nas investigações. As polícias Militar, Civil e Científica estiveram presentes no local para iniciar as apurações sobre o ocorrido.

