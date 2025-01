AGORA: Homem é morto a tijoladas enquanto espancava a namorada na Capital

Um homem, de 56 anos, foi morto a tijoladas durante a manhã deste sábado (25), no Bairro Jardim Pênfigo, em Campo Grande. A autora da agressão seria a namorada da vítima, que estava se defendendo das agressões do companheiro.

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, o casal estava no imóvel, localizado na Rua João Batista de Oliveira, onde o homem passou a madrugada consumindo cocaína. Por conta do efeito do entorpecente, ele começou a ficar extremamente agressivo e brigando com a namorada. Em determinado momento, ele começou a bater na mulher.

A filha da autora, de 17 anos, presenciou a cena e interviu para separar os dois. No entanto, os três passaram a trocar tapas, socos e puxões de cabelo. Para se defender, a mulher pegou um tijolo e acertou a cabeça da vítima, que já caiu desacordo e com sangramento.

A outra filha do casal, de apenas 5 anos, e mais duas crianças, que não tiveram as idades divulgadas, presenciaram o caso.

A Polícia Militar foi acionada junto com o Corpo de Bombeiros, responsável por constatar o óbito da vítima. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica também foram até o local fazer as verificações a respeito do caso, que inicialmente é tratado como legítima defesa.

