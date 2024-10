AGORA: Mecânico morre ao ter a cabeça esmagada por carro na Vila Bandeirantes

O mecânico Ruvem de Jesus, de 30 anos, morreu depois de ter a cabeça esmagada por um carro durante o final da manhã desta sexta-feira (11), no cruzamento das ruas Alexandre Fleming e Manoel Cavalcante Proença, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, ele chegou ao local para trocar a roda de um Volkswagen Gol que estava parado no local. Porém, acabou entrando debaixo do veículo para mexer na barra de direção.

Enquanto o rapaz trabalhava, o macaco mecânico não aguentou o peso do carro, que caiu sobre a cabeça dele. Algumas pessoas que estavam no local levantaram o veículo e o retiraram do local. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado e prestar socorro ao trabalhador, porém ele faleceu.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas para ir até o local.

