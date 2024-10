AGORA: Motociclista é resgatado com crânio exposto após acidente na Brilhante

Um motociclista não identificado até o momento, de aproximadamente 28 anos, foi resgatado em estado grave, com o crânio exposto, no final da tarde desta terça-feira (15) após bater contra a lateral de um carro no cruzamento das ruas Brilhante e Razuk Jorge, no Bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas no local pela equipe do JD1, a motorista do veículo, um Hyundai HB20 Sedan, e o motociclista, que pilotava uma Honda Biz, seguiam pela Brilhante e fizeram conversão na Razuk Jorge.

No entanto, o motociclista seguia pela faixa de ônibus e acabou se chocando com força contra a lateral do veículo.

De acordo com o Sargento Santos, do Corpo de Bombeiros, o socorro foi acionado e o motociclista foi resgatado consciente, mas com uma exposição da calota craniana e ferimento lacerante na coxa, com exposição de gordura e tecido muscular.

Apesar de estar acordado e lúcido, os ferimentos foram graves e ele foi encaminhado para a Santa Casa da Capital.

