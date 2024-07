AGORA: Rapaz é assassinado com tiros de escopeta em residência na Moreninha

Fabio Erick de Souza, de 25 anos, foi brutalmente assassinado com vários tiros de escopeta na noite desta segunda-feira (29) no bairro Moreninha, em Campo Grande. Dois indivíduos são responsáveis pelo homicídio e fugiram em um veículo, que foi encontrado incendiado.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o crime aconteceu na Avenida Alto da Serra, quando a vítima ainda estava na própria residência e foi surpreendida com a chegada dos suspeitos.

Eles estacionaram o veículo, um Chevrolet Corsa, de cor prata, e foram em direção ao portão da casa de Fabio. Mesmo da calçada e com a presença de testemunhas no imóvel ao lado, não titubearam em disparar diversas vezes com as armas que atingiram a vítima, dentro da casa.

Ainda conforme relatado e apurado pela reportagem, as armas utilizadas seriam escopetas de calibre 12. Alguns dos disparos efetuados atingiu a cabeça e abriu um 'buraco' na parte lateral direita do crânio da vítima, deixando uma poça enorme de sangue.

Após o crime, os dois suspeitos entraram no veículo e fugiram pela mesma avenida. Pouco tempo depois, a Polícia Militar foi informada que um carro foi encontrado incendiado em uma estrada vicinal na região.

A Polícia Civil e a Polícia Científica são aguardadas pelo local para darem início aos trabalhos técnicos. Ainda não há informações a respeito de motivação e tampouco autoria e quem seria o mandante do crime.

Veja a foto do veículo incendiado:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também