Alexandre de Moraes é preso em Campo Grande... por furto de fios

Alexandre de Moraes, de 26 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (29), após ser visto furtando cabeamento de fiação telefônica e de rede de internet, na rua da Divisão, no Jardim Parati, em Campo Grande.

O nome é semelhante, mas não se trata do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), sendo assim, apenas uma mera coincidência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro e ao passar pela via, visualizou a atividade ilícita por parte do ladrão, na companhia do comparsa, identificado como Marcelo dos Santos Lima, de 35 anos.

Alexandre estava utilizando uma faca para cortar os fios, enquanto Marcelo portava um alicate para também praticar os delitos. Ambos foram autuados em flagrante e colaborativos, foram levados para a delegacia para as devidas providências.

Moraes, inclusive, já é conhecido no meio policial por ter algumas passagens criminais como violência doméstica, tráfico de drogas e roubo. Ele acabou preso um dia após fazer aniversário.

O caso foi registrado como furto qualificado mediante concurso de pessoas e furto, majorado se praticado durante o repouso noturno.

