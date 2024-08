Alunos trocam socos em sala de escola municipal de Sidrolândia

Dois adolescentes, que não tiveram o nome divulgado, trocaram socos dentro da sala de aula em que estudam na Escola Municipal Olinda Brito de Souza, localizada na Rua Targino de Souza Barbosa, região central da cidade de Sidrolândia. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (21).

Conforme as informações do site Sidrolândia News, os menores tem 15 e 16 anos. Eles estudam na mesma sala e teriam se desentendido. Apesar disso, o motivo da confusão não chegou a ser divulgado pelas autoridades.

Após serem separados, os estudantes foram levados para a diretoria da escola, para que os pais deles fossem acionados. As equipes da Polícia Militar também foram até o local, levando os menores para a Delegacia de Polícia Civil.

As autoridades agora conduzirão as investigações e tomarão as medidas necessárias em relação ao incidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também