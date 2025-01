Após cinco dias desaparecidas, amigas são encontradas mortas na fronteira

Nelly Graciela Morales Olguín, de 21 anos e Dinelsa Nogales Choque, de 24 anos, que estavam desaparecidas desde o dia 22 de janeiro, foram encontradas mortas durante a tarde de sábado (25), na cidade de Puerto Quijarro, Bolívia, cidade que faz fronteira com Corumbá.

Conforme as informações do jornal El Deber, o namorado de uma delas disse que ambas eram amigas, moravam na cidade de Entre Ríos, na Bolívia, mas direto as duas vinham para o Brasil. Ele disse desconhecer o motivo das viagens.

Os corpos das mulheres foram localizados por moradores da região, já em avançado estado de decomposição. Agentes de homicídios da Força Especial de Combate ao Crime (Felcc) e da Força Especial de Combate à Violência (Felcv) foram até o local, que fica na região do autódromo de Quijarro.

Peritos do Instituto de Pesquisa Forense (IDIF), constataram que as jovens foram assassinadas com tiros na região da cabeça.

As polícias da Felcc e da Felcv, em coordenação com os promotores, investigam o caso.

