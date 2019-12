Após denúncia, dupla é presa com quase 85 quilos de droga

Marya Eduarda Lobo, com informações do Diário Corumbaense

Equipe da Força Tática da Polícia Militar de Corumbá apreendeu, nesta sexta-feira (13), quase 85 quilos de droga e prendeu dois homens. A guarnição que fazia rondas ostensivas nas proximidades da BR-262 foi abordada por uma pessoa que informou que um carro com placas da Bolívia havia entrado em um estacionamento e que sempre o mesmo veículo trazia entorpecente do país vizinho.

No local, onde também funciona uma borracharia, os PMs encontraram uma carreta Scania. O motorista, identificado como Adalto Alves dos Reis, 61 anos, acompanhou as buscas feitas no interior do veículo, mas nada foi encontrado. Em conversa com o condutor, os policiais ficaram sabendo que ele já havia sido preso por descaminho na cidade de Foz de Iguaçu.

A equipe, então, foi conversar com o indivíduo que se apresentou como borracheiro. Naquele momento, Everton Silva de Oliveira, 28 anos, demonstrou nervosismo. Os PMs falaram sobre a denúncia que receberam, ele disse que não tinha conhecimento de nada, mas depois acabou relatando que recebeu droga de um homem boliviano e que a carga estava em sua casa, no bairro Centro América.

O homem acompanhou a guarnição até a residência. O entorpecente, distribuído em vários tabletes, estava embaixo da cama dele. Um revólver calibre 32, com capacidade para seis munições, foi encontrado dentro do guarda-roupa.

Everton afirmou que o dono da droga era o caminhoneiro Adalto, conforme o boliviano que fez a entrega relatou. De volta ao estacionamento, a equipe não encontrou o suspeito, mas depois de buscas, ele foi localizado em um posto de combustíveis na rua Porto Carrero esquina com a Ladário e foi preso.

Os dois homens presos foram levados Delegacia de Polícia Civil onde foi feito o flagrante de tráfico de drogas. No total foram apreendidos 84,9 quilos de entorpecente, sendo 37,8 quilos de cocaína e 47,1 quilos de pasta base.

Deixe seu Comentário

Leia Também