Energisa investe em projeto para economizar energia no Fórum de Corumbá

A Energisa entregou na manhã desta sexta-feira (06), em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul o projeto de Eficiência Energética do Fórum da Comarca de Corumbá. A concessionária investiu R$223 mil em novos sistemas de condicionamento de ar e iluminação, prevendo economia de 18% no consumo de energia no prédio.

Em 2019, foram implementados 62 projetos do Programa de Eficiência Energética em Mato Grosso do Sul. “Com um olhar voltado para o desenvolvimento local, investimos mais de R$ 62 milhões em projetos de Eficiência Energética nos últimos cinco anos”, ressaltou Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa.

No local, foram instalados 31 condicionadores de ar tecnologia ‘inverter’, gerando mais eficiência e redução do consumo; e substituídas 1.575 lâmpadas convencionais por lâmpadas LED, ou seja, mais econômicas.

O engenheiro especialista em Eficiência Energética, Emerson Rivelino Nantes Alves, explica que “essas iniciativas servem de modelos para outros consumidores e preparam as organizações para um uso mais responsável da energia elétrica”, destacou.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso do Sul, que segue as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

