Alvo de CPI na Assembleia, Energisa ganha prêmio pela “qualidade de gestão”

A distribuidora de energia de Mato Grosso do Sul, Energisa, conquistou na terça-feira (3) o troféu ouro, na categoria “Rumo à Excelência do prêmio Qualidade da Gestão de MS.

O prêmio coloca a empresa como a única entre as organizações público, privada e do terceiro setor do Estado a conquistar a colocação em 2019, na principal categoria. “Esse reconhecimento demonstra que estamos no caminho certo, pautando nossas ações e estratégias na eficiência dos processos, com o intuito de elevarmos ainda mais o grau de excelência e execução das atividades em prol da qualidade do fornecimento de energia que entregamos aos nossos clientes”, afirma Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa.

A concessionária é alvo de investigação na Assembleia Legislativa pelas reclamações de clientes. Os parlamentares estabeleceram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) depois do requerimento apresentado pelo deputado Felipe Orro, que preside a comissão.

Antes de apresentar o requerimento, Orro disse que recebeu muitas denúncias da precariedade de serviços e altas injustificadas nos valores cobrados sem que o consumidor tenha mudado os hábitos nem adquirido equipamentos novos.

Nota da Energisa

"A Energisa Mato Grosso do Sul está à disposição para prestar todas as informações necessárias à sociedade e aos representantes do poder público. A empresa trabalha a favor da ética e da transparência, pilares de atuação que são ainda mais relevantes em companhias que atuam com concessões públicas.

Sobre o questionamento da cobrança na fatura de energia, a Energisa esclarece que o valor da conta de luz está diretamente ligado ao consumo de energia elétrica, e que para minimizar o impacto na conta de luz é fundamental que o cliente acompanhe o seu consumo junto ao medidor de energia e saiba como usar de forma eficiente os equipamentos elétricos."

