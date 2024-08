Após denúncias, Guarda Civil flagra escavadeira fazendo aterro em área de preservação

O proprietário de um terreno no Jardim no Los Angeles foi autuado por destruição de Área Florestal ao ser flagrado aterrando um terreno na região na Rua Augusta Rossini com Rua Nova Lima.



A Guarda Civil Metropolitana (GCM) recebeu uma denúncia sobre a ação no terreno e ao chegar no local, constatou muito aterro, lixo e queimada. Um trator de empresa retroescavadeira estava sendo usapa para aterrar. Um homem se apresentou como proprietário e alegou que iria aterrar o local até Rua Marcos Feliz.



No entanto, o terreno é registrado no Sisgran como Área de Preservação. A ação teve apoio da Superintendente Auditora Fiscal e o proprietário foi notificado e um laudo será feito para apurar os danos prejudiciais.



Já o homem foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

