ApÃ³s ser alvejado por pistoleiros, homem invade casa com carro e morre

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados Agora

Silvio Cézar Polonio, de 47 anos, foi executado a tiros de pistola 9mm na noite dessa quinta-feira (19) em Dourados.

Segundo informações do Dourados Agora, ele estava numa caminhonete S10 e próximo de sua residência quando foi interceptado por homens em um outro veículo. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Presidente Vargas com Guaratuba, BNH 3º Plano.

Ao ser alvejado os primeiros tiros Sílvio acelerou o veículo e invadiu uma residência abandonada. As informações são de que havia ao menos três pistoleiros e um deles desceu do veículo e efetuou mais tiros contra Sílvio, que seria vendedor de produtos agropecuários.

Ele foi morto com pelo menos 15 tiros. A polícia e a perícia técnica acompanham o caso.

