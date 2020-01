Homem é baleado por pistoleiro enquanto tomava cerveja

Sarah Chaves, com informações do Porã News

O paraguaio Jorge Daniel Sanches Cuevas, 24 anos, morreu baleado na noite de sábado (4) em frente a uma conveniência da cidade de Pedro Juan Caballero na fronteira com Mato Grosso do Sul.



A vítima tomava cerveja na conveniência denominada Comercial C.F, na companhia de amigos, momento em que chegou um pistoleiro de moto e efetuou cinco disparos contra Jorge Daniel, que de imediato foi auxiliado por familiares ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde chegou sem vida ao não resistir os ferimentos.



Durante a investigação da Polícia Civil de Pedro Juan Caballero levantou a suspeita de que o autor seja o mesmo que última terça-feira (2) executou o jovem Roger Miguel Olmedo Duarte, 21 anos, com 13 tiros



Situação que até o momento não foi confirmada pelos investigadores da Policía Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.





