Após troca de tiros com a polícia, jovem é morto

Jovem, até o momento identificado como José Antônio foi morto por policiais militares durante troca de tiros, na manhã desta terça-feira (17), no portal Caiobá, em Campo Grande. O confronto aconteceu por volta das 8h30.

O rapaz teria inúmeras passagens por furtos, roubos e tráfico. De acordo a família, ele era usuário de pasta base de cocaína. Ele cometeu quatro furtos e roubos na região do Caiobá apenas na segunda-feira. Nesta semana, foram 10 denúncias contra.

Após a denúncia, nesta manhã, que José andava pelo bairro, a equipe foi até o local. Na rua Poética, se depararam com ele em uma bicicleta, tentaram abordá-lo, mas ele fugiu para uma mata, atravessando a avenida Rosana Aparecida Espíndola Jordão.

Policiais disseram que tentaram negociar a rendição do rapaz, quando ouviram dois disparos.

Um revólver calibre 22 foi encontrado pelos policiais, com o garoto, com quatro munições intactas e duas deflagradas. Com uma das munições, aconteceu o que a polícia chama de picote, quando há tentativa de atirar, mas a arma falha.

O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

