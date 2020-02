Jornalista é executado por pistoleiros na fronteira

O jornalista brasileiro, Léo Veras, foi executado nesta quarta-feira (11) na residência onde morava com a família, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

De acordo com as primeiras informações, três indivíduos encapuzados chegaram em sua casa e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu.

Léo Verás era proprietário do jornal Porã News, um dos principais sites de notícias da fronteira e já trabalhou em diversos veículos de comunicação da região, inclusive no ABC Color, um dos maiores portais de notícias do Paraguai.

