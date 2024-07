Após tentar esfaquear os pais, jovem investe contra PM e é ferido a tiro na Capital

Equipe da Polícia Militar quase foi atacada por um jovem a facadas na madrugada desta quarta-feira (3). Eles precisaram atirar no suspeito, que estava armado com uma faca e chegou a investir contra um dos militares, logo após tentar matar os pais esfaqueados em uma residência no Nova Campo Grande, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atender o local diante do caso de violência doméstica, após tomarem conhecimento que os pais do indivíduo estavam do lado de fora da casa.

Os militares viram o jovem e verbalizaram para que ele colocasse a mão na cabeça, porém, ele desobedeceu e apontou a faca e ameaçou a equipe. Uma nova ordem, mais enfática, foi dada pelo militar, mas a situação evoluiu e o suspeito partiu para cima de um dos militares com a faca nas mãos.

Para evitar algo pior e repelir a injusta agressão, o policial atirou contra o indivíduo que caiu e foi desarmado. No entanto, os pais do jovem ficaram revoltados e passaram a ameaçar a guarnição, falavam palavras de baixo calão e ainda diziam que prejudicariam os policiais.

O rapaz recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a Santa Casa, onde permanece sob escolta da Polícia Militar.

O caso foi parar na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também