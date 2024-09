Bancária tenta fazer ultrapassagem e morre ao bater em carreta na BR-158, em MS

A bancária Emily Bastos Lira, de 29 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde deste domingo (29) na BR-158, no trecho entre Aparecida do Taboado e Paranaíba, após colidir com o carro que conduzia, um Volkswagen Gol, em uma carreta bitrem durante uma tentativa de passagem.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima ficou presa nas ferragens e morreu antes da chegada dos socorristas. Ela teria tentado realizar uma ultrapassagem em alguns veículos, quando colidiu na lateral da carreta, que vinha no sentido contrário da pista.

Com o impacto entre os veículos, o motor do veículo de passeio chegou a ser arremessado por alguns metros de distância. O automóvel também parou metros após a batida, nas margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiro e a viatura da Concessionária Way estiveram no local, mas nada puderam fazer para socorrer a vítima, que já não apresentava sinais vitais.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

