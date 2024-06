Bolacha comida e passada de mão em amiga levou suspeito a esfaquear jovem na Capital

Saiba Mais Polícia Com sinais de espancamento, jovem é encontrado ferido em beco do Coronel Antonino

Jailson João da Silva, de 38 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (20) por uma equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa), após ser apontado de esfaquear um rapaz, de 25 anos, numa tentativa de homicídio que aconteceu no 'beco do imperial', no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Ele foi encontrado dormindo em uma residência, na rua Cariris, no Jardim Imperial. Ao ser questionado pelos policiais sobre os fatos, relatou que a situação aconteceu após um desentendimento devido à bolacha e passada de mão na perna de uma amiga do suspeito.

O acusado disse para a polícia que a vítima em questão passou comer as bolachas sem pedir permissão e posteriormente, o jovem sentou no sofá do suspeito ao lado de uma amiga, onde começou a passar a mão na perna da mulher, que chegou a pedir para parar com a ação, mas o rapaz ignorou o pedido e continuou com o ato.

A discussão aconteceu durante a tarde de quarta-feira (19). Evitando uma confusão, Jailson deixou o local e retornou a noite, mas a vítima já não estava mais presente, porém, aparecendo durante a madrugada de quinta-feira portando uma faca, e foi neste momento que o suspeito tomou a faca do indivíduo e não lembra quantas facadas deu na vítima.

Ele indicou onde jogou a faca utilizada para esfaquear o jovem, que chegou a ser socorrido em estado considerado grave para a Santa Casa, porém, estava sendo medicado para receber alta.

Após apresentar sua versão, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a DHPP.

O caso, que havia sido registrado inicialmente como lesão corporal dolosa, teve sua tipificação alterada para tentativa de homicídio.

