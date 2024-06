Com sinais de espancamento, jovem é encontrado ferido em beco do Coronel Antonino

Jovem, de 25 anos, foi encontrado todo ensanguentado e com sinais de espancamento durante a madrugada desta quinta-feira (20), no 'Beco do Imperial', na região do Coronel Antonino, em Campo Grande. Ele apresentava diversas lesões, principalmente na cabeça.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar a denúncia de uma pessoa ferida e ao chegar no local indicado, na rua Catanduva, onde encontrou a vítima caída e com diversos ferimentos.

Ao ser questionado sobre os fatos, o rapaz alegou que foi agredido por um homem, conhecido pelo apelido de "cabelo", mas não soube dizer o motivo, nem o início das agressões.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos no local, antes de transportar a vítima para a Santa Casa. Ele apresentava lesões na cabeça, corte profundo na perna esquerda e lesão na mão esquerda.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

