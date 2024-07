Bombeiros salvam bebê de 5 meses da morte em Aquidauana

Equipes do Corpo de Bombeiros de Aquidauana salvaram um bebê, de apenas 5 meses, da morte durante o final de semana. A pequena estava engasgada, apresentando sinais de que sufocamento.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, ao ver a mãe com a bebê no colo, os militares logo iniciaram as manobras para desobstrução das vias áreas da criança. Com isso, conseguiram fazer a limpeza e remoção da secreção que estava impedindo a respiração da pequena.

Apesar de já estar bem, a mãe e a bebê foram levadas para o Hospital Estácio Muniz, onde ela passaria por atendimento médico especializado.

Ainda segundo o site, a mãe ficou aliviada por ter sido ajudada, uma vez que sua filha estava ficando ‘roxa’ pela falta de respiração quando chegou até o quartel dos bombeiros.

