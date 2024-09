Briga por casaco termina com homem morto a facadas e suspeito preso na Nhanhá

Joel José, que não teve a idade revelada, foi morto a facadas na manhã desta quinta-feira (19) na rua Floriano Paulo Correa, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. Ele foi atacado por Nicolas Alfredo dos Santos com pelo menos quatro golpes que atingiram o abdômen e o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar. A desavença foi provocada por um casaco.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava bebendo numa conveniência e em determinado momento, a vítima foi surpreendida pela presença de Nicolas, alegando que ele estava com o casaco que era de sua propriedade.

Testemunhas afirmaram que o suspeito deixou o local e retornou com uma faca, onde ambos entraram em vias de fato e o agressor conseguiu desferir quatro golpes de facas contra a Joel, fugindo em direção a Travessa da Boa Vizinhança.

Enquanto a vítima era atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Polícia Militar saiu a procura do suspeito e com as características em mão, conseguiu localizá-lo e notar que ele estava com manchas de sangue pelo corpo e roupas.

Ele foi levado para a Santa Casa por conta de alguns ferimentos, mas logo foi encaminhado para a delegacia de plantão, após ser autuado em flagrante, naquele momento, por tentativa de homicídio.

Joel José chegou a ser socorrido com vida, mas em estado grave, porém, a caminho do hospital, não resistiu e faleceu, tendo o corpo encaminhado para o necrotério da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Os policiais tomaram conhecimento do óbito assim que registravam a ocorrência na delegacia.

