Cachorro é resgatado de situações de maus-tratos em Santa Rita do Pardo

Um cachorro foi resgatado ao ser visto vivendo em situações críticas de maus-tratos na cidade de Santa Rita do Pardo. O caso foi descoberto após uma denúncia anônima relatando que o animal estava há vários dias sem água e alimento.

Na residência, os policiais encontraram o cachorro em estado cadavérico, com ausência de pelos em algumas regiões do corpo, dificuldades para andar e infestação de carrapatos. No imóvel, que estava com o fornecimento de água cortado, não havia vasilhas ou qualquer indício de cuidados básicos para o animal.

Para as autoridades, vizinhos detalharam que a casa fica desocupada boa parte do tempo, com os donos deixando o cachorro completamente desamparado. Por conta de seu estado, e como o portão estava aberto, a equipe policial entrou no terreno para resgatar o animal.

A Associação Protetora Animal SOS 4 Patas foi acionada e forneceu água e alimento ao cachorro e assumiu sua guarda provisória. O responsável pelo imóvel e pelo animal foi identificado e responderá pelo crime de maus-tratos qualificado, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais.

