Cacique denúncia invasão e destruição de Feira Indígenas em Aquidauana

Criminosos invadiram a Feira Indígena de Aquidauana na madrugada de sábado (23), deixando rastro de destruição no local que fica próximo à rodoviária da cidade.



Segundo denúncia feita ao Jornal A Princesinha News pelo cacique Ademilson, da Aldeia Limão Verde, o local foi arrombado, deixando danos significativos.



Os invasores destruíram telhados, janelas e portas do espaço onde os indígenas armazenam produtos para comercialização. Apesar dos rastros de destruição, ainda não foi possível determinar a quantidade exata de itens roubados.



A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia, mas, até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. O caso está sendo investigado pelas autoridades.



A feira indígena é um ponto de referência cultural e comercial em Aquidauana, sendo fundamental para o sustento das comunidades indígenas locais. O ataque gerou grande preocupação e pedidos por mais segurança na região.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também