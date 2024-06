Cadeirante morre duas semanas após ser atropelado por moto em Dourados

Antônio Raimundo Gaia, de 58 anos, morreu durante a madrugada deste sábado (22), duas semanas depois ter sido atropelado por uma moto no Jardim Canaã IV, mesmo bairro onde morava.

O cadeirante estaria voltando para casa com o sobrinho, após visitar a irmã, quando foi atingido por uma Yamaha YBR, conduzida por um jovem de 21 anos, no cruzamento das ruas José Jovino Salgueiro com a Matheus Silveira.

Antônio chegou a ser socorrido, sendo levado para o Hospital da Vida junto com o sobrinho, porém, como teve ferimentos mais graves, acabou ficando internado por mais tempo. Durante a madrugada de hoje, a vítima não resistiu e faleceu.

Segundo o site Dourados News, a irmã da vítima, responsável por relatar o falecimento de Antônio a polícia, detalhou que o local onde o acidente aconteceu passou por recapeamento recente e um quebra-molas que existia anteriormente foi retirado e ainda não instalado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

