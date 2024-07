Caminhoneiro é preso por manobra conhecida por "Quebra Asa" na MS-306

Um caminhoneiro que conduzia uma careta bitrem carregada co adubo foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), de Chapadão do Sul por fazer manobra de risco a MS-306, nas imediações da rotatória do Terminal Rodoviário

De acordo com o site Chapadense News, em certo momento o motorista equilibrou o veículo somente nas rodas do lado esquerdo, oque poderia fazer a carga tombar sobre a rodovia a qualquer momento.

Ao tentar recuperar o equilíbrio o bitrem invadiu a pista contrária. Por sorte não vinha nenhum veículo no outro sentido. Após acompanhamento tático pela PMRv o caminhão foi alcançado na frente do Parque de Exposições.

Com o motorista e na cabine foram encontrados um rifle de pressão e duas facas esportivas.

O condutor alegou que a manobra foi resultado do excesso de velocidade e distração. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos judiciários juntamente com o rifle e as facas.

