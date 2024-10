Candidato a vereador é preso por propaganda eleitoral irregular em Paranaíba

Um candidato a vereador filiado ao PSOL, de 77 anos, foi preso em flagrante ao ser flagrado jogando santinhos nas ruas da cidade de Paranaíba. A prisão aconteceu na madrugada deste domingo (6).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento pela cidade, quando avisou um Chevrolet Celta parado nas intermediações da praça localizada no centro do município, no cruzamento das Avenidas Paraná e Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o candidato estava espalhando ‘santinhos’ no meio da rua. Dentro do veículo, foi encontrado mais material eleitoral. Com idoso as equipes encontraram ainda uma nota de 200 cruzeiros e R$ 454 em dinheiro.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil.

Crimes – Até o momento foram registrados 11 delitos de compra de votos e corrupção em Mato Grosso do Sul. Em três situações, os autores usaram a violência ou a ameaça, para que conseguir o voto ou a abstenção da população nas eleições.

Em uma cidade foi registrado o crime de propaganda eleitoral irregular. Além disso, existem três registros de crimes eleitorais diversos.

Contra candidatos foram dois registros de calúnia e oito de injúria ou difamação.

Houve cinco prisões em flagrante. Um candidato foi detido por propaganda irregular em Paranaíba, além de duas prisões de eleitores na mesma cidade por propaganda irregular e compra de votos

