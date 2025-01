Capitão da Bavex é encontrado morto em casa no Recanto dos Pássaros

Um homem, identificado como sendo o Capitão Kallil Viana, do Batalhão de Aviação do Exército (Bavex) foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (22), dentro de casa, no Condomínio Residencial Aroeira, no Recanto dos Pássaros, em Campo Grande.



A suspeita inicial é de que a vítima teria cometido suicídio, mas não há informações de qual meio foi utilizado. O capitão morava no lugar há um bom tempo e foi descrito como “tranquilo”, pelo vizinho.

Muito abalados, familiares e o síndico do local não passaram mais detalhes.



No local, compareceram a Polícia Militar, o Exército e a Perícia Criminal. Mais informações serão repassadas com o andamento das investigações.



