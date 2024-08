Casal e criança morrem ao pularem de prédio durante incêndio

Um casal e uma criança morreram após pularem de um apartamento em chamas em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu durante a manhã desta terça-feira (27).

Conforme o g1, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial. No desespero, os três pularam do apartamento, falecendo por conta da queda.

Ainda segundo as equipes que atenderam o caso, o incêndio deixou 12 feridos. As equipes fizeram o controle das chamas e posteriormente, o trabalho de rescaldo.

