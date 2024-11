Criança de 8 anos sobrevive a acidente que matou os pais na Capital

Victor Pedro Peralta e Maria do Socorro Soares Vieira morreram durante um grave acidente ocorrido na Avenida Wilson Paes de Barros, localizada no Bairro Nova Campo Grande, durante a noite de domingo (17). Uma criança, de 8 anos, foi socorrida.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a família estava em uma caminhonete seguindo pela avenida, quando o condutor tentou desviar de um monte de terra, que está no meio da pista de rolamento.

Ao fazer a manobra, Victor acabou perdendo o controle de direção, saiu da pista com a caminhonete e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública. Por conta do impacto, Victor e Maria morreram ainda no local.

Uma menina, de 8 anos, que seguia no banco traseiro, foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levada para a Santa Casa.

Uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, da Polícia Civil, Perícia e do Corpo de Bombeiros, realizaram os trabalhos de apuração no local.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

