Choque prende ladrão e recupera carro roubado no Tiradentes no feriado

Jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (25), após ser acusado de roubar um veículo alugado, um Volkswagen Polo, que estava com um homem, de 35 anos, no bairro Tiradentes. O crime aconteceu durante a madrugada do feriado e houve a participação de outras seis pessoas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para a polícia que estava passando por uma das vias do bairro e percebeu uma movimentação de pessoas, possivelmente de uma festa, quando teve o trajeto impedido por um grupo com cerca de 7 indivíduos.

Os suspeitos se aproximaram e pediram que a vítima parasse o veículo e rapidamente o tiraram do carro. Mesmo tentando explicar a situação, o carro foi levado e a vítima correu para as proximidades de um asilo, onde conseguiu acionar a Polícia Militar.

Durante o dia, o Batalhão de Choque tomou conhecimento do assalto e começou a realizar diligências e investigar o crime e recebeu a informação de onde o veículo estaria escondido.

Ao chegar no local, na rua Dulce Azevedo Chaves, região do Vivendas do Parque, os policiais entraram em contato com o proprietário da residência e foi informado pelo morador que o filho chegou com o veículo na casa por volta das 7h da manhã e autorizou os militares a entrar no imóvel.

Questionado sobre os fatos, o suspeito alegou que agiu na companhia de um comparsa, apelidado de Meleca, e que foi ele que anunciou o roubo. Após conseguirem o veículo, os dois saíram com o carro em alta velocidade por diversos bairros de Campo Grande, incluindo o Jardim Nhanhá, mas que nas primeiras horas da manhã, decidiu ir para a casa do pai e estacionou o veículo na garagem.

O veículo foi recuperado e encaminhado para o pátio da Defurv. Já o suspeito foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

