Choque prende mulher e apreende cocaína avaliada em R$ 14,5 milhões na Capital

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa ao ser flagrada com 237 kg de pasta base de cocaína, avaliada em R$ 14,5 milhões, durante a noite de sexta-feira (29). A droga estava escondida em uma casa do bairro Tijuca II, em Campo Grande.

Conforme as informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar, as equipes estavam fazendo rondas pela região quando abordaram a mulher pois ela estava pilotando uma moto associada a várias ocorrências de tráfico de drogas registrados pelos policiais.

Para os militares, ela chegou a dizer que comprou o veículo há 2 meses, mas que não se lembrava quem era o antigo dono ou tinha contato dele. Diante da suspeita, a guarnição perguntou qual era o endereço da mulher e ao falar, eles verificação que a casa em questão estava sendo alvo de investigação.

Ela então levou os policiais até o imóvel, detalhando que mora na residência e contando que a droga estava escondida em um quarto, que alugava para um inquilino. Dentro do cômodo fora entrados 237 kg de pasta base de cocaína. Em outro quarto foram apreendidos 4 cilindros com fundo removível e um pneu de caminhão, possivelmente, usados para esconder a droga.

A mulher foi presa em flagrante. A droga e demais materiais apreendidos foram levados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também