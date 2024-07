Ciclista fica em estado grave ao ser atropelado por carro em Três Lagoas

Ciclista, de 51 anos, foi socorrido em estado grave após ser atingido por um carro durante a noite de domingo (7), na Rua Tiradentes, localizada na região do Bairro Santos Dumont, sul de Três Lagoas.

Conforme as informações do site JP News, o motorista do Volkswagen Gol contou que estava seguindo pela Rua Tiradentes, enquanto o ciclista vinha pela Manoel de Oliveira Gomes. Em determinado momento, o homem teria ‘atravessado’ do nada em sua frente.

Por conta disso, o motorista não conseguiu evitar a colisão, atropelando a vítima. O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram acionados para atender a ocorrência, intubando e reanimando a vítima ainda no local do acidente.

O ciclista foi socorrido em estado grave, sendo levado com urgência para o Hospital Auxiliadora, onde ficou internado.

Equipes da Polícia Militar também estiveram no local, fazendo os atendimentos ao caso.

