Com 1 mês juntos, mulher quebra garrafa na cabeça de namorado por ciúmes na Capital

Homem, de 41 anos, procurou a delegacia na madrugada desta quarta-feira (24) para relatar as agressões que sofreu de sua namorada, de 39 anos, por causa de ciúmes enquanto estavam em um churrasco, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Eles estão em um relacionamento sério há um mês.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem relatou que estava com a namorada na casa de um amigo curtindo o churrasco. Ele aproveitou para usar o celular, momento que ela passou a ter crise de cíumes por ele ficar no aparelho.

Ambos foram embora do local e ao chegar na casa da mulher, eles tiveram uma nova discussão e a namorada quebrou uma garrafa de cerveja na cabeça do companheiro, provocando um corte na orelha esquerda. Ela ainda desferiu vários socos que causaram um galo no couro cabeludo.

Na delegacia, o homem relatou ainda que ficou com diversos arranhões no braço direito e na barriga. Ele contou que saiu da casa e seguiu para a guarita da portaria para se esconder, mas a mulher correu atrás e passou a socar o vidro do local, mas desistiu e foi na direção do carro da vítima, passando a socá-lo também.

A vítima disse que não tem conhecimento se o carro ficou danificado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

