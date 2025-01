Condenado por estupro de vulnerável é preso em Paranaíba

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (9), em Paranaíba, um homem identificado apenas como V. A. de S., de 50 anos, condenado a 25 anos, 10 meses e 16 dias pelo crime de Estupro de Vulnerável.

A prisão ocorre por meio da por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Paranaíba, e aconteceu após diligências e ser feita a localização do indivíduo em sua residência.

A investigação se deu pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba e a sentença condenatória fora proferida pela Vara Criminal de Paranaíba, e foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

Caso tem há informações sobre suspeitos ou queira fazer uma denúncia, basta entrar em contato com a Delegacia de Paranaíba através do WhatsApp (67) 9 9219-9614, que tem sigilo garantido ao comunicante.

