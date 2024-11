Condutor fica em estado grave após tombamento de maquinário na BR-163

Um tombamento de maquinário na BR-163, em trecho que passa por Campo Grande, terminou com o condutor do equipamento, que não foi identificado até o momento, em estado grave na tarde desta quarta-feira (6).

Segundo a CCR MSVia, responsável pela gestão do trecho da rodovia federal em Mato Grosso do Sul, o condutor foi resgatado em estado grave por uma unidade de resgate da concessionária e levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde deve receber atendimento médico especializado.

No entanto, apesar da informação dada pela CCR, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não tem conhecimento sobre a existência de uma vítima em estado grave devido ao acidente.

