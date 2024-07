Conheça os detalhes da operação em Corumbá hoje

Mais uma vez, o secretário municipal de Infraestrutura de Serviços Públicos de Corumbá, o engenheiro Ricardo Ametlla ‘acordou’ com a Polícia Federal em sua porta na manhã desta quarta-feira (3), ele é um dos alvos da Operação João Romão, deflagrada com apoio da Controladoria-Geral da União.

Conforme informações da comunicação local, além do secretário, a operação também ocorreu na residência da coordenadora do setor de licitação de obras de Corumbá, Thamíris Lemos e de um terceiro envolvido que seria superintendente de serviços públicos, Joelson Pereira Dib.

Ao todo, foram apreendidos R$ 100 mil, sendo R$ 40 mil em Campo Grande, e três veículos, incluindo uma Hilux de Ricardo Ametlla que é especulada como prova de um dos delitos e computadores que serão periciados.

Em 2020, o secretário já foi alvo as Operação Offset, que investigava fraudes em licitações para o desvio de dinheiro público.Denúncias apontavam a ocorrência sistemática de desvios de recursos públicos no Poder Executivo Municipal, cujas irregularidades seriam decorrentes de contratos de prestação de serviços entre a Prefeitura de Corumbá e uma empresa de engenharia sediada em Campo Grande.

Dessa vez, Ricardo é investigado por usar sua empresa, Agility, como laranja em processos licitatórios da prefeitura de Corumbá.

Conforme a Polícia Federal, a investigação começou em meados de 2021, depois que a empresa de Ricardo venceu várias licitações da pasta que estava sob sua responsabilidade. Nesse interim, o investigado acabou realizando obras que ultrapassaram R$ 12 milhões.

Ao site Diário Corumbense, a prefeitura de Corumbá confirmou o cumprimento de mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e na residência de servidores da pasta.

"No Paço Municipal, a ação policial foi acompanhada pela Procuradoria Geral do Município, que não teve acesso aos autos porque o processo corre em segredo de justiça. O expediente na Prefeitura segue normalmente nesta quarta-feira", e encerra a nota: "A Prefeitura de Corumbá reitera seu compromisso com a lisura, transparência e o respeito com o erário. O Executivo municipal segue à disposição das autoridades competentes para prestar qualquer esclarecimento."

