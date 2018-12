Continuam as buscas por jovem desaparecida

Saiba Mais Polícia Jovem sai para fazer rescisão de trabalho e desaparece

Continuam as buscas por Regiane Alves Medeiros Alcunha, 22 anos, que está desaparecida há duas semanas na capital. Ela desapareceu após sair de casa dizendo que assinaria uma rescisão de contrato trabalhista, na manhã do dia 13 de dezembro.

Familiares e amigos já prestaram depoimento para a polícia. De acordo com as informações, desde o dia do desaparecimento, o celular da jovem esta desligado. De acordo com o marido de Regiane, Auro César Melgarejo Rodrigues, 24 anos, afirmou que ela não chegou a ir na empresa onde trabalhava.

Regiane foi vista pela última vez em um ponto de ônibus, no bairro onde mora, São Jorge da Lagoa. A jovem é mãe de dois filhos, de 1 e 3 anos.

O caso segue em investigação pela Delegacia de Homicídios de Campo Grande e quem tiver alguma informação de Regiane, pode acionar a polícia através do telefone 190 ou pelo (67) 9 9199-8551.

