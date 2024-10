Mulher é esfaqueada pela rival durante briga no Nova Lima

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueada pela rival durante o começo da tarde desta quinta-feira (24), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima estava em casa quando a autora chegou ao local. Elas então começaram a discutir, momento em que a mulher usou uma faca para golpear a outra.

Por conta das agressões, a vítima ficou com três ferimentos na região do ombro, na mão e na coxa. Depois de golpear a mulher, a autora fugiu correndo do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima e encaminhando até o Posto de Saúde do bairro Nova Bahia.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também