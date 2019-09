Corpo de mulher é encontrado às margens do Rio Paraná

Rauster Campitelli, com informações do JP News

O corpo de uma mulher, identificada como Érica Rodrigues Ribeiro, de 29 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (3) na região conhecida como Cascalheira, às margens do Rio Paraná, em Três Lagoas. A perícia técnica da Polícia Civil apontou que a mulher foi morta com mais de 10 facadas, crime que teria acontecido na madrugada de hoje. O corpo foi encontrado por populares que passavam pelo local. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso.

As facadas atingiram as costas e a região do pescoço. Segundo informações da polícia, a vítima já cumpriu pena por tráfico de drogas e o crime pode ter sido motivado por vingança. O marido de Érica está preso na cidade por envolvimento com tráfico.

Ainda não há informações sobre o suspeito do homicídio. O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

