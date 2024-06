Criança de 2 anos morre afogada em piscina de casa de festas

Uma criança, de 2 anos, morreu após se afogar na piscina de um espaço de eventos, em Anápolis, a cerca de 55km da capital goiana. A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O caso aconteceu nessa sexta-feira (7), no bairro Residencial Jandaia. Segundo o relato da Polícia Militar, o pai da criança é funcionário no local e estava trabalhando na limpeza de um banheiro junto com outro filho, de 11 anos.

Tentativa de reanimação - Segundo os policiais, o pai e o irmão da menina perceberam que ela tinha saído de perto deles e saíram para procurar quando encontraram a criança dentro da piscina.

A menina foi retirada da piscina com a ajuda de outros trabalhadores do local e foi levada às pressas, pelo próprio pai, para uma unidade de saúde. Os médicos tentaram reanimar a criança, que não reagiu.

Funcionários do posto médico chegaram a pedir apoio do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para que a menina fosse transferida de unidade, mas quando os socorristas chegaram houve apenas a confirmação do óbito.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os devidos procedimentos legais e padrão. O caso é tratado como morte acidental.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também