Criança é resgatada pela PRF após ser esquecida em restaurante pelos avós

Uma criança de 11 anos foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser esquecida em um restaurante às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (2). As informações são do G1.

De acordo com a PRF, os policiais estavam almoçando no restaurante, quando foram informados de que a menina estava perdida, procurando por seus avós no local.

Os policiais então saíram a procura dos responsáveis pela criança no local, mas não encontraram. Eles então conduziram a criança até a unidade operacional da PRF em São José dos Campos e fizeram contato com os familiares, após a menina fornecer informações sobre eles.

Durante a comunicação, os policiais identificaram que houve uma falha de comunicação, já que a família estava dividida em dois carros -- sendo um carro em que a menina estava com os avós e outro carro em que havia os tios e primos da criança.

Os familiares afirmaram que não perceberam que a menina havia desembarcado durante a parada em Jacareí e só foram perceber a ausência da criança quando pararam em outro posto, a 30 quilômetros de distância.

Após a comunicação com os parentes, a criança foi devolvida em segurança aos familiares.

Segundo a PRF, durante o período de férias o número de desaparecimento pode aumentar, principalmente nas rodovias, com os estabelecimentos lotados às margens. A recomendação da Polícia é nunca deixar uma criança ir sozinha ao banheiro ou comprar algo e, antes de seguir viagem, conferir se todos os passageiros estão embarcados.

