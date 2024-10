Crianças e adolescentes são atropeladas e uma fica em estado grave no Estrela Dalva

Pelo menos cinco pessoas, entre crianças e adolescentes, foram atropeladas por um veículo de passeio na noite desta quinta-feira (24), no cruzamento das ruas Pinhão com Gertulina, no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital.

Informações repassadas a reportagem, apontam que o condutor do veículo Volkswagen Gol, de 23 anos, estava trafegando pela rua Gertulina, mas estaria na contramão e ao tentar fazer a conversão para a rua Pinhão, atropelou as crianças.

No cruzamento estavam três meninas de 13 anos, e duas crianças de 5 e 7 anos, sendo essa última, socorrida em estado grave para a Santa Casa. As demais foram resgatadas de maneira consciente e orientada, apenas com ferimentos leves.

A polícia de trânsito esteve no local, realizou teste do bafômetro no condutor, que deu negativo. Ele possuía carteira de habilitação e foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Estiveram no local atendendo as vítimas, unidades do Corpo de Bombeiros e do Samu.

